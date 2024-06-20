Глава Формулы-1: в футбол играют через день, 24 гонки — не перебор

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о своём отношении к нынешнему календарю серии, который некоторые считают перегруженным.

«Я не считаю, что 24 гонки это перебор. Посмотрите на другие виды спорта. В футболе и баскетболе играют через день. Там болельщиков развлекают намного активнее. У нас меньше контента, который мы способны предложить. Но мы хорошо справляемся и растём. Все, причастные к нашему виду спорта, и неважно, как именно, должны быть довольны положением дел», — приводит слова Доменикали издание Auto Motor und Sport.

Напомним, следующий, 10-й этап Формулы-1 в сезоне-2024 пройдёт с 21 по 23 июня в Барселоне (Испания).

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