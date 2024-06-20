Джеймс Эллисон: как мы в «Мерседесе» могли быть такими тупыми

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда смогла решить некоторые проблемы со своей машиной W15.

«Нас с самого начала года беспокоило, что машина непредсказуемо вела себя в поворотах. Она могла быть хороша в быстрых, но плоха в медленных, и наоборот. Но не работала хорошо и в тех и в других одновременно.

На последних двух-трёх этапах нам удалось модифицировать машину таким образом, чтобы она действительно имела разумный баланс на высоких и низких скоростях. Это означает, что пилот может доверять машине – и передней, и задней оси, с того момента, как он нажимает на тормоз в начале поворота, и до выхода из него. Этот баланс имеет решающее значение, так как пилот понимает, будет ли у машины недостаточная или же избыточная поворачиваемость.

В момент этого озарения мы в команде подумали: «Как мы могли быть такими тупыми?» Когда понимаешь суть проблемы, то сразу думаешь, что должен был найти решение раньше.

То, с чем мы боролись весь год с помощью механических настроек подвески, мы решили за счёт аэродинамики. Мы, по сути, работали над вещами, которые не являлись причиной нашей фундаментальной проблемы», — приводит слова Эллисона издание Racefans.