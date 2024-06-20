Оскар Пиастри прогнозирует усиление формы «Ред Булл» в Испании

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ожидает, что на предстоящем Гран-при Испании команда «Ред Булл» снова станет лидером и главным фаворитом, как это было в начале сезона-2024.

«Я думаю, что «Ред Булл» будет в Барселоне сильнее, чем в некоторых последних гонках. Но мы поборемся. Мы всё ещё можем быть уверены в себе.

Не сказать, что мы слабы на трассах с быстрыми поворотами, просто другие, наверное, стали там немного лучше, так что посмотрим.

Думаю, мне было бы вполне комфортно где-то впереди пелотона», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в обоих зачётах чемпионата Формулы-1 сезона-2024. «Макларен» занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл» 89 очков.