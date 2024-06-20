Вассёр настаивает, что «Феррари» должна быть безупречна в борьбе за лидерство

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр настаивает, что в условиях очень плотной борьбы за лидерство в этом сезоне «Скудерии» необходимо быть безупречной и не допускать ошибок.

«Ситуация меняется от уикенда к уикенду, но у нас есть шесть или восемь машин, которые разделяет всего одна десятая, иногда две. Вспомните, в квалификации в Имоле у нас было три машины, которые разделили тысячные доли секунды, а в квалификации в Канаде на поуле было две машины с одинаковым временем.

Если вы не проводите безупречный уикенд, то не сможете быть впереди, а это означает, что у вас нет права на ошибку.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то в Канаде мы сделали шаг вперёд, но нужно рассматривать все моменты гонки по отдельности. Мы сперва потеряли мощность на одной из машин, потом пытались выжить, ожидая красного флага, но в итоге не получилось. В такой ситуации, когда у вас есть такие соперники, вы не можете продолжать вести гонку по стандартному плану», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.