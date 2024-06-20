Эдди Джордан заявил, что запретил бы Максу Ферстаппену гоняться на симуляторе

Бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что, будь Макс Ферстаппен его гонщиком, он запретил бы ему заниматься чем-то, кроме гонок Формулы-1, в том числе выступать в онлайн-гонках.

«То что он участвовал в онлайн-гонке в Имоле… Я бы не позволил этого, если бы был его боссом.

На месте Кристиана [Хорнера] я бы сказал: «Прости, Макс, ты работаешь здесь, тебе платят такие деньги за то, что ты представляешь спонсоров, команду, всех, кто с этим связан.

И я считаю, что очень трудно сохранять максимальную концентрацию в такой ситуации. Я знаю это по себе, потому что у меня не получается.

Но Макс, конечно, это особый случай. Он выдающаяся личность, и у меня не было сомнений, что он выиграет эту гонку», — сказал Джордан в выпуске подкаста Formula For Success.

Ферстаппен является большим энтузиастом онлайн-гонок и нередко принимает участие в них. Сам Макс ранее заявил, что онлайн-гонка не станет для него препятствием для полноценного участия в этапе Формулы-1.

Во время уикенда Гран-при Эмилии-Романьи команда Макса Ферстаппена Redline одержала победу в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга». Сам трёхкратный чемпион Формулы-1, несмотря на участие в гоночном уикенде, тоже добросовестно отработал свои смены за рулём виртуальной машины. Макс сел за руль после квалификации в Имоле, где в напряжённой борьбе завоевал поул-позицию. Затем он провёл еще одну смену утром.