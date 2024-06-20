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Аяо Комацу рассказал о перспективах Кевина Магнуссена в «Хаасе»

Аяо Комацу рассказал о перспективах Кевина Магнуссена в «Хаасе»
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о перспективах Кевина Магнуссена остаться в составе американской команды на следующий год.

«Он определённо один из кандидатов [на место в составе на следующий год]. Я не хочу говорить, со сколькими гонщиками мы ведём переговоры, но, конечно, Кевин — серьёзный претендент на следующий год, потому что он великолепен. Особенно с тех пор, как к нам пришёл Нико [Хюлькенберг], он вырос и в этом году стал по-настоящему командным игроком, понял, что ему нужно делать, чтобы двигать команду вперёд. Он очень усердно работает, и я очень благодарен ему за это.

Я хорошо знал Кевина ещё до того, как он перешёл в «Хаас». И могу сказать, что сейчас его профессиональный подход стал намного лучше», — приводит слова Комацу Daily Mirror.

Напомним, в конце года «Хаас» покинет Нико Хюлькенберг, который перейдёт в «Кик-Заубер»/«Ауди».

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