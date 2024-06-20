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Макс Ферстаппен: мы больше не можем позволить себе совершать даже крошечные ошибки

Макс Ферстаппен: мы больше не можем позволить себе совершать даже крошечные ошибки
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Макс Ферстаппен считает, что у его команды «Ред Булл» больше нет возможности допускать ошибки и оставаться при этом в лидерах, как это было в начале этого сезона.

«Конкуренция заметно возросла. Бороться определённо стало сложнее.

Гонка в Канаде в целом получилась очень захватывающей. И, учитывая, как она прошла, мы находимся в постоянном напряжении.

Мы больше не можем позволить себе совершать ошибки, даже самые крошечные. Да, сейчас важна каждая мелочь», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание RacingNews365.

В этом сезоне Макс Ферстаппен выиграл шесть Гран-при – Бахрейна, Саудовской Аравии, Японии, Китая, Эмилии-Романьи и Канады, а также спринты в Майами и Китае.

В этот уикенд гонщики сразятся на 12-м этапе сезона-2024 – Гран-при Испании в Барселоне.

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