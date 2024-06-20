Тед Кравиц объяснил, почему ещё не объявлено о контракте Стролла с «Астон Мартин»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал, почему, по его мнению, пока не объявлено о продлении контракта Лэнса Стролла с командой «Астон Мартин», которой владеет его отец Лоуренс Стролл.

«Об этом [контракте] ещё не объявлено. Но я не думаю, что он собирается оставить гонки.

Думаю, это просто потому, что он не хочет создать впечатление, что это было сделано только потому, что его отец — один из владельцев команды.

Знаете, сейчас он пытается заслужить своё место, набирая очки, чтобы гордиться своими выступлениями. И когда его дела идут хорошо, он, знаете ли, отлично дополняет эту команду. Он регулярно добывает очки.

Поэтому я считаю, что он не хочет всего этого… Он скромный человек, Лэнс, и он не хочет, чтобы это было… Хочет именно заработать эту возможность. Но да, я бы сказал, что он точно останется в команде», — сказал Кравиц в выпуске подкаста Sky Sports F1.