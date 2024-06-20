Джеймс Эллисон: «Мерседес» был готов к решению Хэмилтона об уходе

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что он не был сильно удивлён решением Льюиса Хэмилтона покинуть команду в конце этого года.

«Был ли я удивлён его решением? Не совсем. Я был удивлён тем, как это произошло, когда именно это произошло, но я знал о деталях его контракта, который допускал его досрочный уход.

Мы явно были готовы к этому, иначе мы бы не включили эту опцию в наш с ним контракт. Думаю, то, когда и как это произошло, немного застало всех врасплох, но в целом это было предсказуемо», — сказал 56-летний Эллисон в подкасте Beyond the Grid.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес», где завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов, и с 2025 года будет выступать за «Феррари».