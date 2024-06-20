Окружной комиссар Вегаса: нужно улучшить организацию этапа Ф-1, иначе его больше не будет

Местное правительство сообщает, что если не будет улучшена организация Гран-при Лас-Вегаса, то дальнейшее проведение этапа Формулы-1 окажется под вопросом.

«У нас нет другого выбора, кроме как добиться большего. В том числе посетителям этого мероприятия должна быть предоставлена возможность свободно передвигаться. Это наши избиратели, которым приходится идти по дороге, чтобы добраться до места.

Мы ожидаем, что местное сообщество получит гораздо большую поддержку и внимание, чем ранее.

Также нужно решить логистические проблемы местных предприятий и компаний, чтобы они могли работать во время уикенда.

Этап должен быть организован гораздо лучше, чем в прошлом году, иначе городская комиссия не даст разрешения на проведение третьего этапа. Они и так настроены против меня и гонки», — приводит слова комиссара округа Кларк Мэрилин Киркпатрик Black Book Motorsport.

Ранее сообщалось, что группа местных бизнесменов составила петицию с требованием отменить Гран-при Лас-Вегаса 2024 года. Они заявили, что в прошлом из-за проведения этапа потеряли $ 30 млн вследствие продолжительных перекрытий улиц и логистических проблем.