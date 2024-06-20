Эллисон предупредил Хэмилтона: в «Феррари» звезда — это сама «Феррари»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон предупредил Льюиса Хэмилтона о сложностях, с которыми семикратный чемпион Формулы-1 может столкнуться, выступая в составе «Феррари».

«Я думаю, поначалу ему будет там непросто. В «Феррари» звезда — это сама «Феррари». Каждому гонщику, который выступал за них на том или ином уровне, приходилось смириться с этим.

Если Льюис действительно примет это и полюбит команду так же, как Михаэль [Шумахер], тогда у обеих сторон будет пространство, чтобы сиять. Но если он этого не сделает, то, я думаю, бренд и «Феррари» будут доминировать», — сказал 56-летний Эллисон в подкасте Beyond the Grid.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес», где завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов, и с 2025 года будет выступать за «Феррари».