Джеймс Эллисон рассказал о ключевом отличии Тото Вольфа от других руководителей команд Ф-1

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о ключевом отличии Тото Вольфа от других руководителей команд Формулы-1.

«Мы не были знакомы, когда начинали вместе работать в «Мерседесе». Теперь мы очень хорошо знаем друг друга благодаря многолетнему сотрудничеству. За это время мы через многое прошли.

Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга. И я бы сказал, что и в хорошие, и в плохие времена мне действительно было очень приятно работать с ним.

Я работал в Формуле-1 с несколькими большими боссами, но Тото был единственным, у которого хватает уверенности в себе, чтобы принять мою откровенность.

Когда я говорю с ним, то не беспокоюсь о том, что мои слова повлияют на мою карьеру. Я просто стараюсь говорить то, что считаю важным. Это может быть довольно откровенным и порой неприятным, но Тото позволяет мне говорить такие вещи, может спорить со мной, оставаясь в рамках приличий», — сказал 56-летний Эллисон в подкасте Beyond the Grid.