Производитель гиперкаров запретил ими пользоваться после того, как один сгорел в Греции

Компания Koenigsegg выпустила предупреждение о запрете езды на автомобилях Jesko после того, как один из таких гиперкаров сгорел в Греции, сообщает издание Egg Registry.

Koenigsegg Jesko был представлен на Женевском автосалоне 2019 года. Автомобиль оснащён 5,1-литровым двигателем, который при использовании топлива E85 генерирует мощность более мегаватта — 1193 кВт (1622 л. с.). При этом самой быстрой версией машины считается Jesko Absolut, которая, по словам создателей, способна развивать 563 км/ч.

В общей сложности Koenigsegg планирует выпустить 125 автомобилей Jesko, а на данный момент готовы 28 экземпляров. Стоимость базовой версии Koenigsegg Jesko составляет $ 3 млн, а сгоревший в Греции Jesko Attack Nür Edition обошёлся покупателю в $ 4 млн.