Каталонский политик: мы должны сохранить Гран-при Формулы-1 в Каталонии

Лидер Социалистической партии Каталонии (PSC) Сальвадор Илла заявил, что Каталония и Барселона не могут позволить себе потерять этап Формулы 1 и он намерен помочь сохранить его в календаре.

«Я не являюсь фанатом Формулы-1 и не проявляю к этим гонкам особого интереса. Но трасса Монтмело находится рядом с моим домом, и я иногда бывал там.

Мне кажется, мы должны сохранить Гран-при Формулы-1 в Каталонии. То, что мы видели вчера (на роуд-шоу на проспекте Пасео-де-Грасиа в Барселоне. – Прим. «Чемпионата»), приблизило наших граждан к Формуле-1. Да, были и люди, которые протестовали, и это их право, но было гораздо больше людей, которые пришли и насладились этим представлением.

Каталония и Барселона не могут отказаться от этого (Формулы-1), я полон решимости помочь сохранить её, и я считаю, что министр [Ферран] Торрент, который ведёт переговоры о том, чтобы Формула-1 осталась в Каталонии, а также мэр Барселоны Хайме Колбони очень хорошо справляются с этим вопросом», — приводит слова Иллы El Mundo Deportivo.