Оливер Берман прокомментировал сообщения о подписании контракта с «Хаасом»

Протеже «Феррари» гонщик Формулы-2 Оливер Берман прокомментировал сообщения о том, что он уже подписал контракт с «Хаасом» на следующий сезон Формулы-1.

«Это лишь слухи, домыслы и всё такое. На самом деле они ничем не подтверждены.

Я просто стараюсь сосредоточиться на том, что могу сделать, на пилотировании машины. И, в конце концов, я стараюсь держаться подальше от этих спекуляций, потому что это нездоровая вещь.

Лично у меня пока нет подтверждения моих планов на следующий год. Моя цель, конечно, продолжать хорошо выступать. Я думаю, что моя первая практика в Имоле прошла очень хорошо, я доволен ей и хочу продолжать в том же духе. Но в плане сроков для меня ничего не определено», — приводит слова Бермана PlanetF1.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что Оливер Берман уже подписал контракт с «Хаасом» на 2025 год.

Оливер Берман заменял прооперированного Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии и занял там седьмое место.