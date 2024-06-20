ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Берман прокомментировал сообщения о подписании контракта с «Хаасом»

Оливер Берман прокомментировал сообщения о подписании контракта с «Хаасом»
Аудио-версия:
Комментарии

Протеже «Феррари» гонщик Формулы-2 Оливер Берман прокомментировал сообщения о том, что он уже подписал контракт с «Хаасом» на следующий сезон Формулы-1.

«Это лишь слухи, домыслы и всё такое. На самом деле они ничем не подтверждены.

Я просто стараюсь сосредоточиться на том, что могу сделать, на пилотировании машины. И, в конце концов, я стараюсь держаться подальше от этих спекуляций, потому что это нездоровая вещь.

Лично у меня пока нет подтверждения моих планов на следующий год. Моя цель, конечно, продолжать хорошо выступать. Я думаю, что моя первая практика в Имоле прошла очень хорошо, я доволен ей и хочу продолжать в том же духе. Но в плане сроков для меня ничего не определено», — приводит слова Бермана PlanetF1.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что Оливер Берман уже подписал контракт с «Хаасом» на 2025 год.

Оливер Берман заменял прооперированного Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии и занял там седьмое место.

Материалы по теме
Берман выступит за «Хаас» вместо Хюлькенберга на первой тренировке ГП Испании
Daily Mail: Оливер Берман подписал контракт с «Хаасом» на 2025 год, названа зарплата
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android