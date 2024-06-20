Представлен первый гиперкар, способный ездить на топливе из переработанного пластика

В Монако состоялась официальная презентация нового автомобиля от компании Bertone — GB110. Как отмечают создатели, это первый гиперкар, который способен ездить на топливе из переработанных пластиковых отходов. Компания планирует построить 33 таких автомобиля.

Bertone GB110 Фото: Bertone

Как рассказали в Bertone, в разработке автомобиля участвовала компания Select Fuel, которая специализируется на альтернативных видах горючего. В GB110 используется уникальная технология, разработанная Select Fuel, позволяющая перерабатывать пластик в топливо. Мощность такого двигателя составит 1100 лошадиных сил.

Bertone GB110 Фото: Bertone

Ателье Bertone было основано в Италии в 1912 году. Компания сотрудничала с Ferrari, Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Lamborghini и многими другими марками, участвуя в создании дизайна и производстве. Среди разработанных Bertone автомобилей — Lamborghini Miura и Countach. В 2014 году Bertone объявила о банкротстве и была выкуплена AKKA Technologies, а позже перепродана Ideactive, которой принадлежит и по сей день.