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Эдди Джордан: Лоуренс Стролл делает что-то феноменальное в «Астон Мартин»

Эдди Джордан: Лоуренс Стролл делает что-то феноменальное в «Астон Мартин»
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Эдди Джордан считает, что Лоуренс Стролл эффективно ведёт к успеху команду «Астон Мартин», которая когда-то принадлежала ему и носила название «Джордан».

«Я в восторге от инвестиций, которые Лоуренс вкладывает в Формулу-1, это просто феноменально. Я просто надеюсь, что он добьётся того успеха, которого заслуживает.

В моём случае я держал себя под максимальным давлением и даже не осознавал, что зарабатываю деньги, пока не решил выставить команду на продажу», — сказал Джордан в выпуске подкаста Formula For Success.

Истоки команды из Сильверстоуна идут от команды «Джордан», которая участвовала в Формуле-1 с 1991 по 2005 год. Позже она была сперва продана Midland Group, затем голландской автомобильной компании «Спайкер», а затем перешла в собственность индийского миллиардера Виджая Малльи. Под названием «Форс Индия» команда просуществовала до середины сезона 2018 года, когда была продана консорциуму во главе с канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом.

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