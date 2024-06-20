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Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на RB18

Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на RB18
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен провёл неожиданные тесты в Имоле. Об этом сообщает итальянское издание Autosprint.

Сообщается, что трёхкратный чемпион Формулы-1 посетил Италию перед стартующим завтра гоночным уикендом Гран-при Испании и провёл в среду, 19 июня, на трассе имени Энцо и Дино Феррари тесты на машине «Ред Булл» 2022 года RB18.

Как отмечает Autosprint, команда и Макс Ферстаппен, видимо, сосредоточились на работе с шинами. Макс проехал круги и утром, и днём. По окончании сессии, которая завершилась штатно и без проблем, нидерландский гонщик улетел с трассы на вертолёте, чтобы потом сесть на самолёт и направиться в Барселону.

В этом сезоне Макс Ферстаппен выиграл шесть Гран-при – Бахрейна, Саудовской Аравии, Японии, Китая, Эмилии-Романьи и Канады, а также спринты в Майами и Китае.

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