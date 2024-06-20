Джеймс Эллисон рассказал, кого бы он выбрал между Шумахером и Хэмилтоном

За свою долгую карьеру в Формуле-1 Джеймс Эллисон работал сразу с двумя семикратными чемпионами Формулы-1 – в «Феррари» с Михаэлем Шумахером и в «Мерседесе» с Льюисом Хэмилтоном.

Нынешний технический директор «Мерседеса» рассказал, кто из них двоих, по его мнению, является лучшим гонщиком.

«Они оба абсолютно замечательные люди. И этот спор может тянуться неограниченно долго и так и не завершиться единым мнением.

Но если бы мне приставили пистолет к голове и заставили выбрать кого-то одного, то я бы выбрал Льюиса», — сказал 56-летний Эллисон в подкасте Beyond the Grid.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес», где завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов, и с 2025 года будет выступать за «Феррари».