Карлос Сайнс назвал срок, в течение которого он определится с новой командой

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари». «Скудерию» испанский гонщик покинет по окончании нынешнего сезона. По словам Сайнса, решение о его будущем будут принято им в ближайшие несколько недель.

«Есть ли у меня уже в уме команда, в которой я хочу выступать? Нет. Чёткого представления пока нет. Я до сих пор обсуждаю этот вопрос со своей командой и провожу мозговой штурм. Мне нужно провести пару дней дома.

До этого уикенда я находился дома, но мои мысли были заняты Гран-при Испании. Две недели после гонки в Канаде выдались для меня такими, что я был поглощён некоторыми заботами. Так что у меня не было времени сесть и принять решение. Именно это я и собираюсь сделать в ближайшие несколько недель», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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