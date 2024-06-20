The Telegraph назвал запрос Ньюи по зарплате, Стролл-старший не готов пойти на него

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи запросил у «Астон Мартин» зарплату в размете £ 25 млн за сезон ($ 31,7 млн). Об этом информирует The Telegraph. Отмечается, что это вполовину меньше от того, что требовал конструктор изначально. Однако владелец британской команды Лоуренс Стролл пока не готов удовлетворить этот запрос.

Издание также обращает внимание, что Стролл тем не менее решительно настроен на подписание контракта со звёздным инженером и рассчитывает, что экскурсия, которая была проведена для Ньюи по базе «Астон Мартин», склонит его выбрать британский гоночный коллектив.

Эдриан покинет «Ред Булл» в конце нынешнего сезона. Британец числился в команде с 2006 года.

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