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Арбитражный суд в Швейцарии обязал «Хаас» выплатить «Уралкалию» компенсацию

Арбитражный суд в Швейцарии обязал «Хаас» выплатить «Уралкалию» компенсацию
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Швейцарский арбитражный суд рассмотрел спор между компанией «Уралкалий» и американской командой Формулы-1 «Хаас». Стороны вели спор относительно расторжения спонсорского договора американской команды с «Уралкалием».

Как отмечает пресс-служба «Уралкалия», в результате рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны «Хааса» и присудил российской компании компенсацию. О деталях компенсации не уточняется. Кроме того, отмечается, что «Хаас» отказано во всех встречных требованиях к «Уралкалию».

Напомним, «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным в марте 2022 года. Кроме того, тогда же команда разорвала контракт с «Уралкалием — тогдашним спонсором гоночного коллектива.

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