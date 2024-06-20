Появилась первая фотография нового автомобиля от Xiaomi. Его сравнивают с Ferrari

Китайский портал IThome опубликовал фотографии дорожных испытаний прототипа второго электромобиля от компании Xiaomi. На опубликованных изображениях виден кроссовер, кузов которого закрыт чехлом, а кузовные панели окрашены в камуфляжную ливрею.

Прототип кроссовера Xiaomi Фото: ithome.com

Тем не менее на крыше также можно заметить лидар, сходный с тем, что установлен на Xiaomi SU7. Кроме того, исходя из пропорций прототипа, автомобиль сравнивают с Ferrari Purosangue. Известно, что в данный момент кроссовер от Xiaomi носит кодовое название MX11. Прелполагается, что он будет официально представлен уже в 2025 году.

Напомним, первый свой автомобиль — SU7 — компания Xiaomi представила в декабре 2023 года. Автомобиль представлен в нескольких комплектациях, а самая мощная из них — SU7 Max — обладает силовой установкой мощностью 495 кВт (673 л. с.) и способна развивать 100 км/ч за 2,78 секунды.