ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Появилась первая фотография нового автомобиля от Xiaomi. Его сравнивают с Ferrari

Появилась первая фотография нового автомобиля от Xiaomi. Его сравнивают с Ferrari
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский портал IThome опубликовал фотографии дорожных испытаний прототипа второго электромобиля от компании Xiaomi. На опубликованных изображениях виден кроссовер, кузов которого закрыт чехлом, а кузовные панели окрашены в камуфляжную ливрею.

Прототип кроссовера Xiaomi

Прототип кроссовера Xiaomi

Фото: ithome.com

Тем не менее на крыше также можно заметить лидар, сходный с тем, что установлен на Xiaomi SU7. Кроме того, исходя из пропорций прототипа, автомобиль сравнивают с Ferrari Purosangue. Известно, что в данный момент кроссовер от Xiaomi носит кодовое название MX11. Прелполагается, что он будет официально представлен уже в 2025 году.

Напомним, первый свой автомобиль — SU7 — компания Xiaomi представила в декабре 2023 года. Автомобиль представлен в нескольких комплектациях, а самая мощная из них — SU7 Max — обладает силовой установкой мощностью 495 кВт (673 л. с.) и способна развивать 100 км/ч за 2,78 секунды.

Материалы по теме
Первый автомобиль Xiaomi стал хитом продаж. И принесёт компании огромные убытки
Первый автомобиль Xiaomi стал хитом продаж. И принесёт компании огромные убытки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android