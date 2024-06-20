Алонсо отреагировал на новость о визите Ньюи в штаб-квартиру «Астон Мартин»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал недавние новости о визите главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи в штаб-квартиру британской команды в Сильверстоуне. Ранее также сообщалось, что Эдриан якобы запросил зарплату в размере £ 25 млн за сезон ($ 31,7 млн).

«По этому поводу возникает много вопросов. До меня доходят эти слухи, я читаю новости, но информация поступает ровно из тех же источников и с тех же сайтов, что и неделю назад заявляли, что Эдриан уже в «Феррари». Слухи есть слухи», — приводит слова испанского гонщика издание Crash.net.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

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