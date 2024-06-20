Гасли вновь раскритиковал Окона из-за его реакции на командный приказ «Альпин» в Канаде

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о недавнем Гран-при Канады, где французский гоночный коллектив решил применить командную тактику на последних кругах гонки. Командный мостик приказал Эстебану Окону пропустить вперёд Пьера, чтобы у последнего появился шанс догнать пилота «РБ» Даниэля Риккардо. Гасли так и не смог опередить австралийца. По мнению Пьера, Окон слишком медлил, прежде чем выполнить командный приказ, что могло ему помешать опередить Риккардо.

«Досадно, потому что я считаю, у нас был шанс занять восьмое место. К сожалению, Эстебану потребовалось два круга, чтобы пропустить меня, и сократить отставание от Риккардо уже не получилось. Сейчас остаётся просто сожалеть, ведь команда сразу же попросила об этом – нам были нужны дополнительные два очка. Вот и всё. Дело сделано, мы идём дальше. Всё будет в порядке», — приводит слова Гасли Racingnews365.

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