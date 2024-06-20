Албон заявил, что «Уильямс» мог бы превзойти «Мерседес» в Бахрейне, если бы не вес болида

Пилот «Уильямса» Александер Албон выразил уверенность, что результаты команды были бы куда успешнее, если бы не проблемы с лишним весом болида.

«Некоторые команды в этот уикенд привезут много обновлений. У нас они незначительные и больше ориентированы на борьбу с весом. Такие команды, как «РБ», добились огромного прогресса. Они очень быстро развиваются. В основном всё дело в весе. Если вспомнить первую гонку, то, скорее всего, за счёт темпа мы могли бы опередить «Мерседес». Мы начинали год с хорошей базой. Когда в какие-то моменты отстаёшь на четыре или пять десятых за круг, особенно как это было в начале сезона, шансов набрать очки не так уж и много», — приводит слова Албона Motorsport Week.

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