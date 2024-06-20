Чжоу — про обновления болида: мы меняем всё обратно

Китайский пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу получит прежнюю версию шасси, которая использовалась до этапа в Имоле. В швейцарской команде подозревают, что некоторые трудности, с которым гонщик столкнулся после Гран-при Эмилии-Романьи, вызваны как раз новым шасси.

«В преддверии этого уикенда мы внесли много изменений. Цель заключалась в том, чтобы у меня вновь возникло такое же ощущение от машины, каким оно было, по крайней мере, в начале года. Потому что сейчас всё иначе по сравнению с тем, как было раньше. Так что с нетерпением жду этого уикенда, потому что это похоже на возможность начать с нуля. Мы меняем всё обратно», — приводит слова Чжоу издание Motorsport.

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