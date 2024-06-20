Пьер Гасли отреагировал на слухи про уход моторов «Рено» из Формулы-1

Пилот «Альпин» Пьер Гасли выразил уверенность, что команда найдёт оптимальное решение относительно выбора силовых установок. Ранее сообщалось, что французский автогигант «Рено» изучает возможность отказа от поставки моторов «Альпин» и полного ухода из чемпионата.

«Важно рассмотреть все варианты, а затем выбрать лучший. Цели для команды предельно ясны. Мы хотим быть конкурентоспособными. Мы хотим сражаться в первых рядах. Все обсуждения с командой проходят в открытой форме. Я доверяю высшему руководству и не испытываю особого беспокойства по этому поводу.

Да, по сути, у заводской команды нет никаких ограничений, вы сами устанавливаете свои пределы. И в этом преимущество. Но сейчас такой регламент, что между всеми сторонами возникает чёткий паритет, особенно это касается двигателей», — приводит слова Гасли Motorsport.

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