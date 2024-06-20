В Формулу-1 пришло анонимное письмо, утверждающее, что «Мерседес» саботирует Хэмилтона

В сообщество Формулы-1 поступило анонимное электронное письмо, в котором неизвестный отправитель утверждает, что «Мерседес» намеренно саботирует своего звёздного британского пилота Льюиса Хэмилтона за то, что он согласовал контракт с «Феррари», сообщает Daily Mail.

По информации источника, в письме некий человек, представившийся сотрудником «Мерседеса», говорит о том, что в команде многие недовольны систематическим саботажем Хэмилтона, его машины, стратегии в отношении его шин и прочих моментов, из-за чего у британца нет возможности продемонстрировать лучшие качества.

В самом «Мерседесе» отрицают, что автором письма мог быть кто-то из сотрудников команды, а скорее один из болельщиков Хэмилтона, недовольный тем, что его кумир в данный момент проигрывает своему напарнику Джорджу Расселлу и подозревающий в этом месть Льюису за согласованный ранее контракт с «Феррари».

Сообщается, что в немецкой конюшне настолько серьёзно отнеслись к этому вопросу, что отследили IP-адрес, с которого было отправлено электронное письмо, хотя и не смогли определить его источник. Само письмо было отправлено 10 июня – на следующий день после Гран-при Канады, на котором Хэмилтон финишировал четвертым, уступив Расселлу одну строчку. Примечательным является также тот факт, что получатели, находящиеся в копии данного письма были теми же самыми, что и в анонимном письме по «делу Кристиана Хорнера», отправленном сообществу в конце февраля этого года.

Как пишет журналист Daily Mail Джонатан Макэвой, источник, близкий к ситуации, на условиях анонимности сообщил ему, что содержание письма соответствует действительности, и что Хэмилтона, который в данный момент уступает 14 очков в общем зачёте пилотов нынешнего сезона своему напарнику, искусственно сдерживают.

Напомним, 39-летний Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1.

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