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«А ведь я не знал». Хэмилтон отреагировал на критику «Мерседеса» и Расселла

«А ведь я не знал». Хэмилтон отреагировал на критику «Мерседеса» и Расселла
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на критику команды и его партнёра Джорджа Расселла. Отметим, что ранее в сообщество Формулы-1 поступило анонимное электронное письмо, в котором утверждается, что «Мерседес» сдерживает Хэмилтона в угоду Расселлу. Слухи возникли на основании того, что Льюис покинет немецкую команду по окончании нынешнего сезона. Письмо может поднять уровень критики на новый уровень, но Льюис ясно дал понять, что выступает против этого.

«В прошлые годы, когда мы были сильной командой, мы всегда усердно работали вместе. Легко поддаться эмоциям. Но сейчас нам нужна поддержка, а не негатив. На самом деле я ведь даже не знал, что Джордж сталкивается с негативом. А ведь он каждый уикенд старается изо всех сил и приносит пользу команде. Конечно, всегда можно добиться большего успеха. Всё это достигается за счёт общения. Это и есть то, над чем мы работаем постоянно. Но мы все в одной лодке, мы все работаем вместе. И все ми хотим закончить на высокой ноте», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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