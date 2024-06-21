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Джо Сейвуд анонсировал некое объявление в первый день Гран-при Испании

Джо Сейвуд анонсировал некое объявление в первый день Гран-при Испании
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Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где анонсировал некое событие, которое должно произойти в пятницу, 21 июня, во время Гран-при Испании.

«Рассказать вам по секрету о том, что будет в Барселоне? День точно не будет тихим», — написал Сейвуд, добавив, что в этот день будет некое объявление.

Гран-при Испании проходит с 21 по 23 июня. В настоящий момент лидером в Кубке конструкторов является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». В его активе 301 очко. На втором месте находится итальянская команда «Феррари», на счету которой 252 балла. Тройку сильнейших замыкает команда из Великобритании «Макларен» (212 очков).

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