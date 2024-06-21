Motorsport: предсезонные тесты Формулы-1 в 2025 году пройдут в Бахрейне

Предсезонные тесты Формулы-1 в 2025 году состоятся в Бахрейне. Об этом информирует Motorsport, ссылаясь на свои источники.

Сомнения в том, что тесты в следующем году будут проводиться в Сахире возникли после того, как Международная автомобильная федерация представила календарь сезона-2025, первым Гран-при в котором запланирован этап в Австралии, а не в Бахрейне, как происходило с 2021 года.

Предполагалось, что тесты в 2025 году могут пройти в Барселоне. Однако, по сведениям издания, большинство команд проголосовавало за то, чтобы в 2025 году предсезонные тесты снова проводились в Бахрейне. Предполагается, что они пройдут с 26 по 28 февраля.

Чемпионат-2025 будет состоять из 24 этапов.

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