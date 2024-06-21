Bugatti представила новый гиперкар. Он способен развивать 445 км/ч

Компания Bugatti представила новый гиперкар, который заменит в линейке марки снятую с производства модель Chiron. Новинка получила название Bugatti Tourbillon, она построена на совершенно новой платформе и приводится в движение первым в истории марки гибридным двигателем.

Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

Силовая установка автомобиля создана на базе атмосферного 8,3-литрового двигателя V16, дополненного тремя электромоторами, два из которых размещены на передней оси. Мощность ДВС составляет 1000 лошадиных сил, а вместе с электромоторами силовая установка генерирует 1800 — на 200 л. с. больше, чем W16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+. До 100 км/ч Bugatti Tourbillon разгоняется за две секунды, а до 200 — меньше чем за пять секунд. Максимальная скорость гиперкара — 445 км/ч.

Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

На презентации автомобиля глава объединённой компании Bugatti Rimac d.o.o. Мате Римац отметил, что у Tourbillon и Chiron нет ни одной общей детали. При этом, главным достижением инженеров Римац считает низкую массу автомобиля. По его словам, вес электромоторов составляет 300 килограммов, однако инженерам удалось облегчить другие компоненты автомобиля, чтобы тот получился легче Chiron, несмотря на тяжёлый гибрид.

Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

Римац также отметил большой задний диффузор, передний край которого расположен под креслами. Благодаря такому решению инженерам удалось придать корпусу автомобиля форму крыла и оптимизировать потоки воздуха.

Интерьер Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

Bugatti Tourbillon будет выпущена тиражом 250 экземпляров. Стоимость автомобиля составит не менее € 3,8 млн. Доставка машин покупателям начнётся в 2026 году.