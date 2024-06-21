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В «Уралкалии» ответили, может ли «Хаас» оспорить решение о компенсации за разрыв контракта

В «Уралкалии» ответили, может ли «Хаас» оспорить решение о компенсации за разрыв контракта
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Компания «Уралкалий» ответила на запрос «Чемпионата» относительно деталей решения Швейцарского арбитражного трибунала по спору компании с американской командой Формулы-1 «Хаас», расторгнувшей контракт с «Уралкалием» в 2022 году. В результате рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны «Хааса» и присудил российской компании компенсацию. Кроме того, отмечается, что «Хаасу» отказано во всех встречных требованиях к «Уралкалию».

— Это окончательное решение, которое не может быть оспорено, или теоретически у «Хааса» есть возможность подать апелляцию куда-то ещё?
 — Это финальное решение.

— Можно ли раскрыть размер компенсации? Обязана ли команда вернуть аванс за сезон-2022, который она успела получить от «Уралкалия»?
— Нам нельзя разглашать финансовые детали согласно требованиям трибунала о конфиденциальности.

— Сколько времени есть у «Хааса» на исполнение решения суда? Не возникнет ли проблем с получением компенсации из-за каких-либо санкций против России или конкретно «Уралкалия»? Какие есть инструменты у «Уралкалия», если «Хаас» начнёт затягивать выплаты?
— Остальное не комментируем, — отметила пресс-служба «Уралкалия».

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