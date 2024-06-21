«Уильямс» готовится объявить о контракте с Карлосом Сайнсом в Барселоне

Команда Формулы-1 «Уильямс» готовится объявить о достижении соглашения с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом о его переходе в 2025 году в британский гоночный коллектив, об этом сообщают источники Motorsport Week. Это случится в Барселоне, где проходит Гран-при Испании с 21 по 23 июня.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Карлос покинет итальянскую команду «Феррари». На его место придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес». В настоящий момент испанец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 108 очков. Лидирует в чемпионате гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

Ранее известный журналист и эксперт Джо Сейвуд разместил пост на своей странице в социальной сети, где анонсировал некое объявление в пятницу, 21 июня, во время Гран-при Испании.