Шарль Леклер высказался о проблемах «Феррари» с двигателем

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ситуацию с двигателем болида перед гонкой в Барселоне на Гран-при Испании и предположил, что команда выступит лучше.

«Мы нашли решение. Я не буду вдаваться в подробности, что именно это было. Но, очевидно, мы теряли много времени на прямых, это заставило нас сойти с гонки. Было трудно это контролировать, пока мы не поняли, что именно пошло не так, и не исправили это. В последние несколько дней с тех пор, как мы поняли, что дело в двигателе, мы сосредоточились на проблеме недостаточной скорости, с которой, опять же, я думаю, мы не справились так, как следовало бы. Возможно, скорость болида была выше. Поэтому я уверен, что мы вернёмся на наш уровень здесь, в Барселоне.

Мы не обеспокоены. Конечно, в последнее время было проделано много манипуляций с двигателем, и мы оцениваем абсолютно всё, пока не испытываем беспокойство. Мы просто развлекаемся с двигателями, которые у нас есть в запасе, а после этой гонки посмотрим. Для нас будет важно всё оценить», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Канады оба пилота «Феррари» были вынуждены сойти с гонки: у Шарля Леклера возникли проблемы с двигателем, а Карлос Сайнс попал в аварию. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, имея в активе 252 очка. Команда уступает «Ред Булл» 49 очков.