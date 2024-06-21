«Альпин» назначила Флавио Бриаторе исполнительным советником

Команда Формулы-1 «Альпин» официально объявила, что генеральный директор «Рено» Лука де Мео назначил бывшего руководителя команд Ф-1 «Бенеттон» и «Рено» итальянца Флавио Бриаторе советником подразделения Формулы-1.

На Гран-при Канады гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли девятое и 10-е место, тем самым заработав для команды три очка. В Кубке конструкторов британский гоночный коллектив занимает восьмое место. В активе команды пять очков.

Ранее сообщалось, что французский автогигант «Рено» изучает возможность отказа от поставки моторов команде «Альпин» и полного ухода из чемпионата. Сообщается, что в «Рено» разочарованы в Формуле-1 и не хотят продолжать разработку нового двигателя, поскольку затраты на него слишком высоки.