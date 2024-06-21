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Логан Сарджент прокомментировал возможную замену на Андреа Кими Антонелли

Логан Сарджент прокомментировал возможную замену на Андреа Кими Антонелли
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал возможность того, что 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелли может заменить его в британском гоночном коллективе в предстоящих гонках.

«Это определенно просто слух. Люди знают, как давить на СМИ. Это точно», — приводит слова Сарджента PlanetF1.

Напомним, Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила требования для получения суперлицензии пилотов. Обновление появилось в новой версии Международного спортивного кодекса, опубликованной на официальном сайте ФИА. Решение организации означает, что юниор Андреа Кими Антонелли получит шанс участвовать в гонках Формулы-1 до того, как ему исполнится 18 лет. В настоящий момент итальянскому гонщику 17.

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