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Макс Ферстаппен раскритиковал промоутера Гран-при Великобритании

Макс Ферстаппен раскритиковал промоутера Гран-при Великобритании
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ответил на предположение управляющего директора трассы «Сильверстоун» Стюарта Прингла, что его доминирование в Ф-1 стало причиной снижения продаж билетов на Гран-при Великобритании.

«Я не думаю, что это моя вина. Текущий сезон Формулы-1 очень захватывающий, в последнее время за победы боролись несколько команд. Если промоутер не может заполнить все места и винит кого-то другого, лучше, чтобы он сначала посмотрел на себя и на то, что он делает неправильно. Потому что в других местах довольно легко удаётся заполнить трибуны», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В этом сезоне Макс Ферстаппен выиграл шесть Гран-при – Бахрейна, Саудовской Аравии, Японии, Китая, Эмилии-Романьи и Канады, а также спринты в Майами и Китае.

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