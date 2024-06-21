«Карлос — пробка в бутылке». Магнуссен — об ожидании решения от Сайнса

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен прокомментировал ситуацию на рынке пилотов Формулы-1, где все ожидают, когда гонщик «Феррари» Карлос Сайнс определится с новой командой. «Скудерию» испанец покинет по окончании нынешнего сезона.

«Карлос — пробка в бутылке. Мы все ждём, когда он примет решение, и тогда все части головоломки встанут на свои места», — приводит слова Магнуссена France 24.

Ранее источники Motorsport Week сообщили, что «Уильямс» готовится объявить в Барселоне о достижении соглашения с Сайнсом о его переходе в 2025 году в британский гоночный коллектив.

Напомним, известный журналист и эксперт Джо Сейвуд разместил пост на своей странице в социальной сети, где анонсировал некое объявление в пятницу, 21 июня, во время Гран-при Испании.