Пиастри предположил, что Гран-при Испании не станет испытанием для «Макларена»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ожидает, что предстоящий Гран-при Испании не станет для британского гоночного коллектива таким же испытанием, как для других команд Формулы-1.

«Это будет испытание. Я не знаю, является ли это таким же испытанием для нас, как потенциально для других команд. Я думаю, мы должны быть уверены, что будем конкурентноспособными.

Последние два уикэнда были довольно похожими по некоторым своим характеристикам — медленные повороты, бордюры и неровности — однако несколько трасс до этого были совершенно другими. Я бы сказал, что здесь уже что-то другое, как будто больше высоких скоростей.

Поэтому будет интересно посмотреть, где мы будем по итогу. Прошло некоторое время с тех пор, как у нас были действительно скоростные повороты, такие как последний сектор, девятый и третий повороты. Так что будет интересно посмотреть, где мы окажемся», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

В настоящий момент «Макларен» занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл» 89 очков.