«Феррари» и «Ред Булл» обновили болиды перед Гран-при Испании

Команды Формулы-1 «Феррари» и «Ред Булл» представили пакеты обновлений перед Гран-при Испании в Барселоне с 21 по 23 июня.

Для гонки на автодроме «Каталунья» «Скудерия» изменила в болиде днище для улучшения воздушного потока, капот и представила специальное заднее антикрыло для трассы, где требуется высокий уровень прижимной силы. Также появились новый диффузор и «гало».

Команда «Ред Булл» привнесла обновления, направленные на охлаждение. В болиде изменили боковые воздухозаборники, капот двигателя и днище. Также были немного изменены так называемое бим-крыло и закрылок заднего антикрыла, чтобы улучшить аэродинамическую загрузку.

Напомним, на Гран-при Канады оба пилота «Феррари» были вынуждены сойти с гонки: у Шарля Леклера возникли проблемы с двигателем, а Карлос Сайнс попал в аварию. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, имея в активе 252 очка. Команда уступает «Ред Булл» 49 очков.