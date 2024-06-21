Электрическая Ferrari станет самой дорогой серийной машиной марки

Стоимость электрической Ferrari, которую в данный момент разрабатывают в Маранелло, составит € 500 тыс. (около $ 535 тыс.), сообщает со ссылкой на свои источники Reuters.

Электромобиль таким образом станет самой дорогой серийной моделью, если не считать специальные и лимитированные серии. Так, в данный момент самыми дорогими машинами в линейке Ferrari считаются SF90 Stradale (от $ 516 тыс.) и кроссовер Purosangue (от $ 395 тыс.). Ожидается, что премьера новинки состоится в 2025 году, причём параллельно началась разработка второго электромобиля.

Напомним, что в мае этого года Ferrari представила спорткар 12Cilindri с 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 830 лошадиных сил. Кроме того, в этом году ожидается премьера нового гиперкара Ferrari, который уже не раз был замечен во время дорожных тестов.