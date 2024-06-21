Сарджент заявил, что впервые в сезоне у него с Албоном будут одинаковые машины

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал, что на Гран-при Испании в Барселоне у него и его сокомандника Алекса Албона будут одинаковые болиды. Это случится впервые в сезоне.

«Не многие знали, что Алекс и я выступаем на разных болидах. Я думаю, что этот уикенд станет первым в сезоне, когда автомобили будут более-менее одинаковыми. Это должно было произойти в Канаде, но из-за некоторых задержек установка новых деталей была отложена», — приводит слова Сарджента GrandPrix.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» готовится объявить о достижении соглашения с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом о его переходе в 2025 году в британский гоночный коллектив. Это случится в Барселоне, где проходит Гран-при Испании с 21 по 23 июня.