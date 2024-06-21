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Назван крайний срок, до которого «Мерседес» готов ждать ответа Ферстаппена

Команда Формулы-1 «Мерседес» до сих пор не определилась с составом пилотов на следующий сезон. Как информирует Motorsport-Total, слухи, что гоночный коллектив из Германии решил взять юниора Андреа Кими Антонелли, не соответствуют действительности.

По сведениям источника, «Мерседес» будет и дальше стремиться подписать контракт с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Как отмечает издания, немецкая команда готова ждать ответ нидерландского гонщика вплоть до окончания нынешнего сезона.

Напомним, по окончании этого сезона Формулы-1 «Мерседес» покинет семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Британец отправится в итальянскую команду «Феррари».

Ранее эксперт Тед Кравиц объяснил, почему Ферстаппен может столкнуться с проблемой из-за Антонелли.

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