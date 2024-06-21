ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эстебан Окон снова получил более лёгкий болид «Альпин»

Эстебан Окон снова получил более лёгкий болид «Альпин»
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что пилоты вновь поменялись болидами. Теперь французский гонщик и его сокомандник Пьер Гасли будут по очереди использовать более лёгкое шасси. Эстебан Окон будет управлять лёгким болидом на Гран-при Испании в Барселоне и на последующих двух этапах в Шпильберге и Сильверстоуне.

«Уже несколько гонок моя машина тяжелее, чем у Пьера. В интересах равного обращения мы договорились меняться, так что в этот уикенд я буду управлять болидом Пьера. Самое главное — это среда, в которой вы чувствуете поддержку, где вам хорошо и где все работают над достижением одной цели», — приводит слова Окона GrandPrix.

Напомним, на Гран-при Канады Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли девятое и 10-е места, тем самым заработав для команды три очка. В Кубке конструкторов британский гоночный коллектив занимает восьмое место. В активе команды пять очков.

Материалы по теме
Пьер Гасли отреагировал на слухи про уход моторов «Рено» из Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android