Эстебан Окон снова получил более лёгкий болид «Альпин»

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что пилоты вновь поменялись болидами. Теперь французский гонщик и его сокомандник Пьер Гасли будут по очереди использовать более лёгкое шасси. Эстебан Окон будет управлять лёгким болидом на Гран-при Испании в Барселоне и на последующих двух этапах в Шпильберге и Сильверстоуне.

«Уже несколько гонок моя машина тяжелее, чем у Пьера. В интересах равного обращения мы договорились меняться, так что в этот уикенд я буду управлять болидом Пьера. Самое главное — это среда, в которой вы чувствуете поддержку, где вам хорошо и где все работают над достижением одной цели», — приводит слова Окона GrandPrix.

Напомним, на Гран-при Канады Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли девятое и 10-е места, тем самым заработав для команды три очка. В Кубке конструкторов британский гоночный коллектив занимает восьмое место. В активе команды пять очков.