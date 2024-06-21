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Норрис — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й

Норрис — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й
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В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат показал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл»», третьим был испанец Карлос Сайнс из команды «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») был седьмым.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.14,228.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,024.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,344.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,386.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,464.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,639.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,683.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,858.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,994.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,189.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,206.
12. Валттери Боттас («Заубер») +1,244.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,256.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,284.
15. Даниэль Риккардо («РБ») +1,352.
16. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1,388.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,416.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,524.
19. Оливер Берман («Хаас») +1,637.
20. Юки Цунода («РБ») +1,688.

Формула-1 2024. Этап 10, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 1
21 июня 2024, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:14.228
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.024
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.344
Комментарии
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