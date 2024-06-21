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Лэнс Стролл вызван к стюардам за необычное нарушение спортивного регламента

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл нарушил статью спортивного регламента, поэтому ему и представителю команды будет необходимо встретиться со стюардами перед второй свободной практикой Гран-при Испании.

В официальном сообщении стюардов указано, что гонщик не посетил мероприятие по взаимодействию с болельщиками до начала первой свободной практики. По правилам 10 пилотов должны участвовать в подобной встрече на протяжении 30 минут.

По результатам первой свободной практики Гран-при Испании Лэнс Стролл продемонстрировал 14-й результат. Его сокомандник Фернандо Алонсо показал девятый результат.

Ранее репортёр Sky Sports Тед Кравиц объяснил, почему ещё не объявлено о контракте Стролла с «Астон Мартин», которой владеет его отец Лоуренс Стролл.