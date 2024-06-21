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Кристиан Мэнселл выиграл квалификацию Формулы-3 в Барселоне, Бедрин — 21-й

Австралийский гонщик Кристиан Мэнселл одержал победу в квалификации Формулы-3 в Барселоне. Вторым был британец Арвид Линдблад. Тройку сильнейших замкнул представитель Болгарии Никола Цолов.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 21-е время. Лидер сезона Габриэле Мини завершил сессию 16-м.

Формула-3. Барселона. Квалификация:

1. Кристиан Мэнселл – 1.28,463

2. Арвид Линдблад +0,036

3. Никола Цолов +0,039

4. Люк Браунинг +0,056

5. Оливер Гёте +0,107

6. Леонардо Форнароли +0,209

7. Мартиниус Стенсхорн +0,224

8. Лоренс ван Хупен +0,244

9. Алекс Данн +0,248

10. Себастьян Монтойя +0,285

...16. Габриэле Мини +0,523

...21. Никита Бедрин +0,639.