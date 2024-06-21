Кристиан Мэнселл выиграл квалификацию Формулы-3 в Барселоне, Бедрин — 21-й

Австралийский гонщик Кристиан Мэнселл одержал победу в квалификации Формулы-3 в Барселоне. Вторым был британец Арвид Линдблад. Тройку сильнейших замкнул представитель Болгарии Никола Цолов.
Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 21-е время. Лидер сезона Габриэле Мини завершил сессию 16-м.
Формула-3. Барселона. Квалификация:
1. Кристиан Мэнселл – 1.28,463
2. Арвид Линдблад +0,036
3. Никола Цолов +0,039
4. Люк Браунинг +0,056
5. Оливер Гёте +0,107
6. Леонардо Форнароли +0,209
7. Мартиниус Стенсхорн +0,224
8. Лоренс ван Хупен +0,244
9. Алекс Данн +0,248
10. Себастьян Монтойя +0,285
...16. Габриэле Мини +0,523
...21. Никита Бедрин +0,639.