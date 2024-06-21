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Джо Сейвуд деанонсировал громкое событие в первый день Гран-при Испании

Джо Сейвуд деанонсировал громкое событие в первый день Гран-при Испании
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Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд дезавуировал своё же сообщение, которое он опубликовал накануне, о том, что в пятницу, 21 июня, во время Гран-при Испании должно произойти некое громкое событие.

«Иногда приходится смеяться. Большой анонс, запланированный на сегодня, отложен. Это [событие] всё равно произойдёт, но не в эти выходные. Желающие оскорбить меня, продолжайте на здоровье...» — написал Сейвуд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Гран-при Испании проходит с 21 по 23 июня. В настоящий момент лидером в Кубке конструкторов является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». В его активе 301 очко. На втором месте находится итальянская команда «Феррари», на счету которой 252 балла. Тройку сильнейших замыкает команда из Великобритании «Макларен» (212 очков).

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